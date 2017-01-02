Zuhal Topal'la Bugün Yayınlanacak mı? 2 Ocak Pazartesi Zuhal Topal'la

Zuhal Topal'la bugün yayınlanacak mı? Zuhal Topal'la bugün var mı? Zuhal Topal'la izleyici karşısına çıkacak mı? Yeni yılın ilk haftası izdivaç programını yayınlamama kararı alan Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan, Reina saldırısı sonrası bu kararlarından vazgeçtiler. Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararını almışlardı ama sürpriz bir karara imza atarak vazgeçtiler. MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan arasında yapılan bir görüşme sonrasında izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararı alınmıştı. Buna göre 2017 yılının ilk haftasında evlilik programları yayında olmayacak, 9 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeniden yayına başlayacaklardı.

ZUHAL TOPAL'LA BUGÜN VAR MI?

Ancak 3 isim Reina Katliamı'nın ardından bu kararı dün yeniden masaya yatırdı ve "hayatın devamı için" programların da devam etmesi yolunda ortak görüşe vardı. Buna göre üç sunucu arasında daha önce yapılan centilmenlik anlaşması rafa kaldırıldı ve yayınların bugünden itibaren devamına karar verildi.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 doğumludur. 8 yıldır şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır ancak Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla Geniş Aile' yi bir arada yürütemediği gerekçesiyle bu diziden ayrılma kararı alsa da 71. bölümde diziye bir bölümlük katkıda bulunmuştur. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.





