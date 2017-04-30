Zuhal Topal Kanadından, İzdivacın Yasaklanmasıyla İlgili Beklenen Yorum Geldi

Evlilik programı Zuhal Topal'le'yi sunan Zuhal Topal, yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere yönelik sessizliğini şimdilik koruyor. Yarın Kıbrıs'tan İstanbul'a dönecek Zuhal Topal, yapımcı ve kanal yöneticileri ile görüştükten sonra evlilik programına devam edip etmeyeceğine yönelik bir karar alacak.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Evlilik programlarının dün yayınlanan KHK ile yasaklandığı iddiaları gündemin zirvesindeki yerini koruyor. İddiaları haber siteleri ve sosyal medya üzerinden takip eden vatandaşların bir kısmı evlilik programlarının kaldırılmasının çok iyi olacağını düşünürken, birçok kişi de yasaklara tepkisini yazdıkları mesajlarla gösterdi.

ZUHAL TOPAL'IN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Zuhal Topal'ın ekibinden bir açıklama yapıldı. Açıklama da şu ifadeler kullanıldı: "Şu an Zuhal Topal Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Pazartesi (yarın) öğle saatlerinde İstanbul'da olacak ve bir fikir alışverişinin ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. Zuhal Topal, Star TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'le programının sadece sunucusudur. Bir karar alınacaksa bu yapımcı ve kanal yöneticilerinin inisiyatifindedir. Eğer KHK ile evlilik programları yasaklandıysa zaten bu konuda yapılacak bir şey kalmıyor." (Kaynak: Sözcü)