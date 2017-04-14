Zuhal Topal, Eşiyle Birlikte Dubai'de Stres Attı

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner küçük bir kaçamak yaptı. İzdivaç programlarının bitirilmesi üzerine süren tartışmalarla stresle günler geçiren Zuhal Topal kendine Dubai'ye attı.

HER ŞEYİ YAPTILAR

Dubai'de iki gün geçiren çift; çöl safarisi yaptılar, astronot kıyafetleriyle su altında köpek balıkları ve vatozlar arasında yürüdüler. Emirate of Dubai bölgesinde 14 yaşındaki Yunus Hilma ile yüzdüler.

İşte ikilinin tatillerinden kareler;