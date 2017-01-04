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Zuhal Topal, Başka Programdan Gelen Damat Adayını Stüdyodan Kovdu

Zuhal Topal, Başka Programdan Gelen Damat Adayını Stüdyodan Kovdu

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la" programında, başka bir programdan geldiği ortaya çıkan, damat adayı Onur Zuhal Topal tarafından stüdyodan gönderildi.

Zuhal Topal, Başka Programdan Gelen Damat Adayını Stüdyodan Kovdu

Geçtiğimiz günlerde izdivaç programları arasında centilmenlik anlaşması yapılmış, programlar birbirlerinden gelen gelin ve damat adaylarını almayacaklarına dair anlaşmışlardı.

STÜDYODAN GÖNDERDİ

"Başka bir programa katıldınız mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiği ortaya çıkan damat adayı Onur, Ezgi'ye talip olarak geldi. Damat adayının daha önce bir evlilik programına katıldığının ortaya çıkması üzerine Zuhal Topal, Ezgi'nin karar anını beklemeden damat adayını stüdyodan gönderdi.


PROGRAMA KATILACAKLARI UYARDI

Zuhal Topal, damat ve gelin adaylarına uyarıda bulunarak; "Başvuruda bulunurken lütfen yalan ve yanlış beyanda bulunmayın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor" dedi.


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