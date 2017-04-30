Zuhal Olcay, Sevgilisi Mazlum Çimen'in "Aynı Evde Yaşayalım" Teklifi Reddetti
Daha önce üç kez evlenip boşanan Zuhal Olcay sevgilisi Mazlum Çimen'in evlilik teklifini reddetti. Güzel şarkıcı, sevgilisiyle aynı evde de yaşamak istemiyor.
Zuhal Olcay ile müzisyen Mazlum Çimen 1.5 yıldır aşk yaşıyor. Zuhal Olcay sevgilisi Mazlum Çimen'in evlilik teklifini 2 kez reddetti.
"O ZAMAN BİRLİKTE YAŞAYALIM"
Mazlum Çimen en son önce "Madem evlilik yok, o zaman birlikte yaşayalım" dedi. Ancak Zuhal Olcay yine "Hayır" yanıtını vererek sevgilisini reddetti.
Sanatçı bugüne kadar 3 kez evlenip boşandı.