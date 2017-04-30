Zuhal Olcay, Sevgilisi Mazlum Çimen'in "Aynı Evde Yaşayalım" Teklifi Reddetti

Zuhal Olcay ile müzisyen Mazlum Çimen 1.5 yıldır aşk yaşıyor. Zuhal Olcay sevgilisi Mazlum Çimen'in evlilik teklifini 2 kez reddetti.

"O ZAMAN BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Mazlum Çimen en son önce "Madem evlilik yok, o zaman birlikte yaşayalım" dedi. Ancak Zuhal Olcay yine "Hayır" yanıtını vererek sevgilisini reddetti.

Sanatçı bugüne kadar 3 kez evlenip boşandı.