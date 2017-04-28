Zuhal Olcay

Türkiye'nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseri ile 28 Nisan'da Hayal Kahvesi Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Zuhal Olcay

Türkiye'nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseri ile 28 Nisan'da Hayal Kahvesi Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" albümüyle sessizliğini bozuyor.

Türkiye'nin en önemli oyuncu ve şarkıcılarından Zuhal Olcay, 13 Şubat'ta Ada Müzik etiketiyle, hafızalardan silinmeyen 9 şarkıyı yeniden yorumladığı "Başucu Şarkıları 3" adlı yayımladığı albümünün konseri ile sizlerle olacak.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Hayal Kahvesi Ankara

Mekan Adresi : Eskişehir Yolu, Tepe Prime, 06800

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Zuhal Olcay

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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