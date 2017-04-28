Türkiye'nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseri ile 28 Nisan'da Hayal Kahvesi Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" albümüyle sessizliğini bozuyor.



Türkiye'nin en önemli oyuncu ve şarkıcılarından Zuhal Olcay, 13 Şubat'ta Ada Müzik etiketiyle, hafızalardan silinmeyen 9 şarkıyı yeniden yorumladığı "Başucu Şarkıları 3" adlı yayımladığı albümünün konseri ile sizlerle olacak.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Hayal Kahvesi Ankara



Mekan Adresi : Eskişehir Yolu, Tepe Prime, 06800



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Zuhal Olcay



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır