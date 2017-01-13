Sevilen sanatçı Zuhal Olcay, 13 Ocak'ta Hayal Kahvesi Ankara Sahnesi'nde müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak.



"Sanat belleğimizde kendine has bir yeri olan Zuhal Olcay, Fransız chanson'larını andıran vokal tekniği ve buğulu sesiyle, müzik sahnesinde yükseldiği günlerden bu yana belirgin bir ekolü temsil ediyor. Gözalıcı oyunculuk yeteneğini sesine ve sahnesine de yansıtan sanatçının şarkılarında da minik oyunlar, sözlerin rollerine bürünen özgün haller hissedilir. Son olarak geçtiğimiz yıl 'Başucu Şarkıları 3' albümüyle uzun süre ara verdiği müzik sahnesine geri dönen Zuhal Olcay, Sabancı Kültür Merkezi'nde yine beğenilen şarkılarına ve farklı yorumlara yer verecek.



Sahnelerde görmeyi özlediğimiz bir zarafeti yeniden yakalamak, hem melankoliyi hem de coşkuyu bir arada hissetmek istiyorsanız, bu nadide konseri kaçırmayın."