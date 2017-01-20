Zuckerberg'in "Özel" Ekibi!

Facebook CEO'sunun profil sayfasındaki fotoğrafların, videoların ve yayınların sizinkilerden daha iyi gözüktüğünü fark ettiyseniz, üzülmenize gerek yok. Bloomberg Businessweek'in söylediğine göre Mark Zuckerberg, kamusal kişiliğini yöneten bir ekibe sahip. Bu ekip sadece konuşmaları ve yayınları yazmaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda ailesinin ve seyahatlerinin fotoğraflarını çekiyor ve bunları firmanın büyümesi ve satışları ile ilgili bilgilendirme grafiklerinin arasına serpiştiriyor. Hatta rahatsız edici veya spam yorumları da silen insanlar bulunmakta.



Bir Facebook sözcüsünün söylediğine göre firmanın hizmeti, yöneticilerin insanlar ile buluşması için kolay bir yol sunmakta.



Zuckerberg, hesabını hem iş hem de hayatı hakkında bilgileri dünya ile paylaşmak için kullanan tek yönetici değil. Facebook COO'su Sheryl Sandberg de hesabını firma bilgilendirmeleri için kullanırken, aynı zamanda eşinin ani ölümü hakkından konuşmak için de kullanmıştı.



Genellikle kullanılan adı ile Zuck tarafından daha önce yapılan yayınlar arasında kızının aşıya götürülmesi, Dünya genelinde seyahatleri ve ünlü yerlerde koşularının yanı sıra, evini kontrol etmek için bir AI geliştirme çabalarının videoları bulunuyor...