Facebook'un Kurucusu, 'ABD Başkanı Olmak İstediği' İddialarını Yalanladı

Bir gün, Mark Zuckerberg'i ABD başkanı olarak görmeyi umut edenler, görünüşe göre hayal kırıklığına uğrayacak. BuzzFeed tarafından sunulan habere göre Facebook ortak kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, bu fikri salı günü kesin bir dille reddetti.

ZUCKERBERG, EŞİYLE ORTAK ORGANİZASYON YAPIYOR

Zuckerberg'in internet sitesine yazdığına göre kendisi şu anda Facebook topluluğunu kurmak ve Chan Zuckerberg Initiative üzerinde çalışmak ile meşgul. Bahsi geçen, eşi Priscilla Chan ile ortak kurduğu organizasyon. Bu kurum, çiftin gelirinin büyük bir kısmını yardım amacıyla vermek üzerine odaklanmakta. Kurumun hedeflerinin bir kısmı ise oldukça hırslı gözükmekte. Hedeflerin arasında, kızları Max'in yaşamı sırasında bütün hastalıkların tedavilerini bulmak ve okullarda kişiselleştirilmiş eğitimi geliştirmek.



BAŞKANLIĞA ADAY OLACAĞI YALAN!

Zuckerberg'in reddi, Vanity Fair ve Los Angeles Times haberlerini de içeren, Başkanlığa aday olacağı spekülasyonlarının arkasından gelmekte. Bu tahminlerin arkasında yatan sebep ise, Zuckerberg'in son zamanlardaki davranışlarının, politik bir kampanya ile büyük benzerlikler gösteriyor olması. Örneğin yeni yıl hedeflerinden biri olarak, yaklaşık 30 eyaletten insanlar ile tanışacağını söylemişti. Ayrıca Aralık ayında da artık bir ateist olmadığını söylemişti ve insanların genel olarak Tanrı'ya inanan bir yöneticiyi tercih ettikleri gerçeği bulunmakta.

ŞİRKETİNDEKİ VE KİŞİSEL YAŞAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN, BU İDDİA ATILMIŞTI

Ayrıca Facebook'un yönetimi de firmanın hisselerinin çalışma şeklini, Zuckerberg'in eşitlik vermesi durumunda veya bir hükümet görevi için iki yıllığına firmadan ayrılması durumda firmanın kontrolünü elinde tutmasına imkan tanıyacak şekilde değiştirmişti. Chan Zuckerberg Initiative de bu ayın başlarında eski Obama danışmanı David Plouffe ile yönetimine politik bir güç de eklemişti.