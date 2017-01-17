Zübeyde Hanım,Vefatının 94. Yılında Fatih'de Anıldı!..

TC'nin Kurucusu,Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK''ün Annesi Zübeyde Hanım, 94.ölüm yıl dönümünde,duayen gazeteci Mehmet ALPAY önderliğinde,Fatih Yedikule sahilindeki surlar dibindeki"ZÜBEYDE ANA BÜSTÜ "önünde,Zeytinburnulularca çiçekler ve pankartlar ile anıldı.

Anma törenine, CHP Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanı Deniz ŞİMŞEK ve Kadın Kolları arkadaşları , DYP Zeytinburnu Eski Kadın Kolları gurubunda görev alanlar. İhsan Mermerci Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Saadettin SÖKMEN,Turizmci,Siyasetçi İş adamı Ahmet ÇELİK, ( ZEYÇED ) Zeytinburnu - Çevre,Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ali GÜNDÜZ, Genel Sekreter Sefer CENGİZ,Denetleme Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet ALPAY,yönetim Kurulu Üyesi şair Gülser BAL,Zeytinburnu ilçe sakini Neco BABA ve Telsiz Mahallesi Kültür Derneği Başkanı Kadir ŞENGÜL ile eski Başkan Yusuf YONUCU katıldı.

CHP Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanı Deniz ŞİMŞEK ,büst önünde,Zübeyde Hanımı anlatan bir konuşma yaptı.

Siyasetçi İş adamı Ahmet ÇELİK'te yaptığı konuşmada,terörün tırmandığı bugünlerde,birlik ve beraberlik içinde olmamızın tam zamanıdır.El ele verirsek,bizi kimse yıkamaz,Atamızın annesi,Zübeyde Hanımı minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Zeytinburnu -Çevre,Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ali GÜNDÜZ'de" Zübeyde Hanım,Mustafa Kemal ile beraber,bir Ulusu yeniden doğurmuştur.94.ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz..Ruhu Şad Olsun"dedi.

2 saat süren ,Zübeyde Hanımın 94.ölüm yıldönümü, anma töreninde Zeytinburnulularca ,konuşmalar yapılıp büstüne,çiçekler ve pankartlar konularak anıldı..

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Anma programını düzenleyen gazeteci Mehmet ALPAY'da,Zeytinburnu'da,Zübeyde Hanım anıtı olmadığı için,her yıl ,ölüm yıl dönümü ve anneler gününde,Zübeyde hanımın,Fatih'deki,büstü önünde toplanmaktayız.Bu yılda, haftalar öncesi, Facebook üzerinden,tüm siyasi partilere,STK'lar ve spor kulüplerine duyuru ve paylaşımlar yaptık.Buna rahmen,katılımın az olmasından,hele hele,büstün sırırları içinde yer alan,büyük ilçe Fatih bölgesinden hiç katılımcı olmamasından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti.

