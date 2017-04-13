Zübeyde Hanım Anaokulunda Resim ve Sanat Sergisi

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından resim ve sanat sergisi açıldı.



Zübeyde Hanım Anaokulu Yıldılar Sınıfı öğrencilerinin serbest zaman fen, doğa ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca hazırladıkları eserler sergilendi.



Minik öğrenciler Öğretmenleri Ferit Güler'in desteğiyle 6 ayda yaptıkları çalışmaları, Zübeyde Hanım Anaokulu çok amaçlı salonundaki sergiledi. Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan resim ve sanat sergisinin açılışı, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Elif Doğan Kutlu tarafından yapıldı. Sergi açılışına Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Elif Doğan Kutlu, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Okul Müdürü Elif Doğan Kutlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada resim ve sanat etkinlikleri, çocuğun küçük kas gelişimine yardımcı olduğu gibi bilişsel gelişimine de yardımcı olduğunu, zekasını geliştirdiğini ve kişilik özelliklerini dışa vurduğunu söyledi. Müdür Kutlu, "Bu kadar önemli olması hasebiyle, anne, babaya düşen görev gerekli malzemeleri temin etmek ve etkinlik yapmaları için teşvik etmektir.



Ayrıca kendisini sınırlı sözcük bilgisiyle ifade edemeyen çocuklar için, en kolay anlatım aracı resim ve sanat etkinlikleridir" dedi.



Sergi açılışı sonrası minikler yaptıklarını anne ve babalarına göstererek büyük beğeni topladı. - ADIYAMAN