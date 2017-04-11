Zorunlu Trafikte 'Tavan' Fiyat Uygulaması Başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat bugün başladı.
Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat bugün başladı. Özellikle kaza yapmayan sürücülere önemli avantajlar getiren uygulamayla, yeni sigorta yaptıracakların primlerinin ortalama yüzde 20 ucuzlaması bekleniyor. Mevcut sözleşmeler ise devam edecek.
Kaynak: Dunya.com
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