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Zorunlu Trafik Sigortasında Teklif Vermeyen Sigorta Şirketlerine Ceza
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Zorunlu Trafik Sigortasında Teklif Vermeyen Sigorta Şirketlerine Ceza

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ya da yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem yapılacağını açıkladı.

Zorunlu Trafik Sigortasında Teklif Vermeyen Sigorta Şirketlerine Ceza

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ve bu şekilde zorunlu sigortayı yapmaktan kaçındığına ilişkin başvurular intikal ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri hakkında, 5684 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Müsteşarlığımızca adli ve idari işlem tesis edilecektir"

POLİÇE DÜZENLEMEK ZORUNDALAR

Açıklamada, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinin poliçe düzenleme mecburiyeti bulunduğuna dikkat çekildi.

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Hazine hafta başında zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini belirterek, 12 Nisan itibarıyla azami prim (tavan fiyat) uygulamasına geçildiğini açıklamıştı. Otomobilde en düşük primin 422 TL olarak belirlenmişti.

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Hazine Müsteşarlığı, Türk Lirası, 12 Nisan, Sigorta, Ceza, Tl