Zorunlu Trafik Sigortasında "Tavan" Yarın Devrede

Zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması yarından itibaren uygulamaya girecek.



Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Pirimlerine İlişkin Genelgesi" kurumun internet sitesinde yayımlandı.



Genelgeye göre, yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan -31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındı.



Tavan fiyat uygulamasında, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrıldı. Otomobilde 4. basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olarak belirlendi.



Bu fiyat il gruplarına göre artacak veya azalacak. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri'den oluşacak. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1'den başlayan ve yüzde 5'e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrıldı.



Trafiğe ilk çıkacak 4. kategorideki araçlar için (baz il grubunda) azami prim, kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olarak uygulanacak.



Azami primler 4. basamak grup için kamyonda 2 bin 258 lira, otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lira, takside 2 bin 89 lira, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu olan otobüslerde 5 bin 7 lira, tarım makinesinde 245 lira olarak belirlendi.



Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak, son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.



Daha önceki sigorta poliçeleri iptal edilemeyecek



Öte yandan sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10'dan da az olamayacak. Söz konusu oran, banka ve sigorta muameleleri vergisi, trafik hizmetlerini geliştirme hesabı ve güvence hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.



Söz konusu genelgeye aykırı prim ve aracı komisyon uygulayan sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacak.



İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar, prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. basamakta değerlendirilecek.



Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı bir üst basamağa göre belirlenecek.



Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırım oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırım oranı iki alt basamağa göre yapılacak.



Genelgenin yürürlülük tarihinden önce yapılmış zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek, yeni poliçe düzenlenemeyecek.



Yarından itibaren yürürlüğe girecek olan genelgede, araç grubu itibarıyla baz il grubu için (İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri) 4. basamak azami prim tablosu şu şekilde yer aldı:





Araç grubu 4. basamak azami primleri (TL) Otomobil 807 Kamyonet 1.055 Motosiklet 329 Traktör 165 Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk) 1.418 Kamyon 2.258 Çekici 3.784 Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2.021 Taksi 2.089 İş makinesi 690 Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 5.007 Özel amaçlı araç 2.200 Römork 456 Tanker 1.436 Tarım makinesi 245

Basamak İndirim (Yüzde) Artırım (Yüzde) 7 45 6 30 5 15 4 - - 3 50 2 100 1 150

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar nedeniyle prim artırımı oranları da şu şekilde olacak: