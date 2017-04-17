Zorunlu Trafik Sigortasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler Neden İptal Edilmiyor?





1 Nisan Öncesi Zorunlu Trafik Poliçeleri iptal Edilebiliyor mu? Fazla Ödenen Zorunlu Trafik Sigortası Primini iade alabilecek miyiz? Zorunlu indirim mevcut Zorunlu Trafik Poliçesi Sahiplerine bir fayda sağladı mı? Zorunlu Trafik Sigortasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler Neden İptal Edilmiyor ?



Trafik Sigortası Tavan Fiyat Uygulamasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler İptal Edilmiyor? Neden?





Zorunlu Trafik Sigortasında Zorunlu İndirim Dönemi 1 Nisan itibariyle başladı. Fazla Ödenen Prim iade Edilecek mi? Sorusunu hatırlarsanız? Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafında yapılan açıklamada iade edileceği belirtilmişti. Peki 1 Nisan Sonrası durum ne oldu?



Trafik Sigortası Prim fiyatları konusunda yaşanan yüzde 100 zam fiyaskosundan sonra şikayetler gittikçe artmış, bu konuda ciddi bir kamuoyu oluşmuştu. Hükümet sigorta şirketlerine kendilerine çeki düzen vermeleri ve primlerin makul seviyelere inmesini sağlamak için bir dizi teşvik ve önlemler açıklamıştı. Gelinen noktada trafik sigorta fiyatları neredeyse kasko fiyatlarından da yukarıda kalınca tavan fiyat uygulaması belki de kaçınılmaz olmuştu.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açılamada ise;



"Hazine Müsteşarlığınca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle, tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını; Hazine'nin, sektörü rahatlatmak ve yapısal sorunları çözmek amacıyla önemli kanuni düzenlemeler yaptığını; yasal düzenlemelerin ardından primlerin bir miktar düştüğünü, ancak yeterli iyileşmenin sağlanamadığını belirti. Bütün iyi niyetli adımlara ve yaptıkları çağrılara rağmen serbest piyasa şartlarında zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmediğini sözlerine eklemişti."



Fazla Ödenen Trafik Sigortası Primi iade Edilecek mi? Sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı.





"Yeni uygulamada hasarsızlık kademesine göre belirlenen tavan fiyat üzerinde ödenen primleri geri iade edilecek." denilmişti.



ANCAK GERÇEK HİÇTE ÖYLE OLMADI!!!





Gerçek Hazine Müsteşarlığının; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine ilişkin Genelge (2017/1) Nolu genelgesinde ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda ortaya çıktı.



Zorunlu Trafik Sigortasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler Neden İptal Edilmiyor ?





Türkiye Sigortalar Birliği web sitesinde de paylaşılan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine ilişkin Genelge (2017/1) Nolu genelgesinin 7. Maddesinde;



"7. Bu Genelgenin yürürlülük tarihinden önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek (ilgili mevzuatta belirtilen durumlar saklı kalmak üzere) yeni poliçe düzenlenemez." denildi.



Yine Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusundaki 2 Maddesinde;



"2. Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasinda belirtilen durum haricinde, bu Sektör Duyurusunun yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası sözleşmeleri iptal edilerek yenisi düzenlenemez.



Ancak, kamu kurumları vade toplulaştırması/uyumlaştırması amacıyla zorunlu trafik sigortası sözleşmelerini sonlandırabilir. Bu durumda, kazanılmamış gün primi (herhangi bir fesih primi uygulanmaksızın) iade edilir." deniler sadece kamu araçlarının bu durumdan faydalanması getirilmiştir.



Fazla Ödenen Trafik Sigortası Primi iade Edilecek mi? 1 Nisan'dan Sonra FAZLA Ödenen Sigorta PRİMİ İADE EDİLECEK Mİ? Sorusunun Şu Andaki Yanıtı;

" KOCAMAN BİR HAYIR "





Uygulamalar ile ilgili bilgi almak için görüştüğümüz sigorta acenteleri de durumdan şikayetçi, bazı trafik sigorta şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortası Poliçelerine Taksit imkanını kaldırdığı, 10 – 12 Şirket olmasına rağmen Poliçe teklifi vermekte zorlandıklarını belirttiler.



Eski Zorunlu Trafik Poliçe Sahipleri Bu indirimden Faydalanabilecek mi?





Ne şimdi nede gelecekte faydalanması pek mümkün değil. 01.01.2017 tarihinden 1 Nisan 2017 tarihine kadar pahalı fiyattan yeni Zorunlu Trafik Poliçesi yaptırmış araça sahiplerinin bu indirim döneminden indirim dönemi uzamadığı sürece faydalanma şansı yok. Zira söz konusu indirim 31 Aralık 2017'e kadar getirilmişti. Hükümet bu indirimleri 2018 içinde devam ettirmek istemezse bu dönem aralığındaki araç sahiplerine bir faydası olmamış oluyor.



Sonuç olarak;



Zorunlu Trafik Sigortasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler İptal Edilmiyor!!!!



Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2017/1) pdf 2017-1 Sekto¨r Duyurusu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/1) Pdf 2017-1 Genrlgr





Zorunlu Trafik Sigortasında 1 Nisan Öncesi Poliçeler Neden İptal Edilmiyor ?



http://www.teknotalk.com/zorunlu-trafik-sigortasinda-1-nisan-oncesi-policeler-neden-iptal-edilmiyor-56502/