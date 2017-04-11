Zorunlu Trafik Sigortalarında Tavan Fiyatlar Belli Oldu

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Pirimlerine İlişkin Genelgesi" kurumun internet sitesinde yayımlandı ve 12 Nisan -31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındı.

TAVAN FİYAT 807 LİRA

Tavan fiyat uygulamasında, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrıldı. Otomobilde 4. basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olarak belirlendi.

Bu fiyat il gruplarına göre artacak veya azalacak. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri'den oluşacak.

Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak.

Diğer iller ise yüzde 1'den başlayan ve yüzde 5'e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrıldı.

DİĞER ARAÇLARDA NE KADAR

Trafiğe ilk çıkacak 4. kategorideki araçlar için (baz il grubunda) azami prim, kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olarak uygulanacak.

Azami primler 4. basamak grup için kamyonda 2 bin 258 lira, otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lira, takside 2 bin 89 lira, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu olan otobüslerde 5 bin 7 lira, tarım makinesinde 245 lira olarak belirlendi.

KAZA YAPANA AĞIR FATURA

Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak, son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.

KOMİSYON YÜZDE 10'DAN AZ OLMAYACAK

Öte yandan sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10'dan da az olamayacak. Söz konusu oran, banka ve sigorta muameleleri vergisi, trafik hizmetlerini geliştirme hesabı ve güvence hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.

Söz konusu genelgeye aykırı prim ve aracı komisyon uygulayan sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacak.

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar, prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. basamakta değerlendirilecek.

ESKİ POLİÇE İPTAL EDİLİP YENİ POLİÇE DÜZENLENEMEYECEK

Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı bir üst basamağa göre belirlenecek.

Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırım oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırım oranı iki alt basamağa göre yapılacak.

Genelgenin yürürlülük tarihinden önce yapılmış zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek, yeni poliçe düzenlenemeyecek.









