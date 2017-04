Zorlu Sezonda Şampiyonluk Büyük Başarı'

ERCAN DOĞAN - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Milena Rasic, zorlu geçen bir sezonda önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Sarı-siyahlı takımın orta oyuncusu Rasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir mücadele vererek şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Bizim için çok büyük bir başarı. Kolay sezon geçirmedik, zorlu sezondu. Buna rağmen bu başarıyı elde etmek bizim için çok önemliydi. Kulübün bize verdiklerini geri vermemiz gerekiyordu. Umarım bundan sonra da böyle gider." diye konuştu.



Kariyerindeki en önemli başarılardan birine ulaştığını kaydeden 27 yaşındaki voleybolcu, Dörtlü Final'in en iyi takımına seçilmesiyle ilgili şunları söyledi:



"Bu ödülü hiç beklemiyordum. Dörtlü Final öncesi sadece bir antrenmana katılabildim. Final maçında sadece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyordum. Kupayı kazandığımıza ve en iyi ödülü aldığıma göre elimden gelenin en iyisini yapmışım."



"Milli takımda da her şeyin iyi gideceğini düşünüyorum"



Türkiye'de kadın voleybolunun geldiği noktayı değerlendiren Milena Rasic, "Her sene en az iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oluyor. Maalesef bu takımlar yarı finalde eşleşiyor. Türkiye ligi dünyanın en iyi ligi. Guidetti de milli takımın başında. Milli takımda da her şeyin iyi gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Venus Sultanlar Ligi play-off serisinde Eczacıbaşı VitrA ile yapacakları üçüncülük maçlarından mağlup ayrılacak ekibin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağının hatırlatılması üzerine Rasic, "Türkiye liginin bu yüzden kuvvetli olduğunu söylüyorum. İki takımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Cuma ve pazar çok zor iki maç yapacağız. Hiç boş günümüz olmadı. Çok çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.