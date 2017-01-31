Zorlu Psm, 5 Ayda 40 Bin Tiyatroseveri Ağırladı

Zorlu PSM, Ana Tiyatro, Drama ve Studio sahnelerinde, eylül ayından bu yana 40 bine yakın seyirciyi ağırladı.



Sanatın farklı dallarını aynı çatı altında buluşturan merkezde sahnelenen "Yoldan Çıkan Oyun" isimli eseri izleyenlerin sayısı, 5 bini aştı.



"Pencere", "Köprüden Görünüş", "Kundakçı", "Aşk Delisi", "Hamlet", "En Kısa Gecenin Rüyası" ve "Bütün Çılgınlar Sever Beni" isimli oyunların sahnelendiği merkez, ayrıca Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Yatak Odası Diyalogları", "Guguk Kuşu", "Frankenstein" ve "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunları, Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları'nın "Godot'yu Beklerken", Pangar Tiyatro Topluluğu'nun "Kozalar"ı ve Müşterek'in "39 Basamak" oyunlarına ev sahipliği yaptı.



Zorlu PSM'de Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunlar 6 bin 500 kişi tarafından izlendi.