Zorlu Holding'den "Görmenin Ötesinde" Sergisi

Zorlu Holding, görme engellilerin hayal ettiği anılara üç boyutlu yazıcılarla basılan fotoğraflar sayesinde hayat veren "Görmenin Ötesinde" sergisiyle benzersiz bir deneyim imkanı sunuyor.



Normalde insanların gözleriyle gördükleri fotoğrafları, üç boyutlu yazıcılar sayesinde dokunarak algılayabilme imkanı yakalayan görme engelliler, bu fotoğraflara görme sorunu olmayan insanlarla kıyaslandığında oldukça detaylı sayılabilecek yorumlar yaparak birçok insanı şaşırtıyor. Görmenin çok ötesine geçen bu yorumlar, onların algılarının aslında diğer insanlardan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sergide daha önceden bilmedikleri, üç boyutlu olarak basılan kendilerine ait fotoğrafları deneyimleyen görme engellilerin paylaştığı duygu ve düşünceler bunu açık bir şekilde gösteriyor.



Zorlu Holding, "Görmenin Ötesinde" adını verdiği benzersiz sergi ile, bu anlayışı pekiştiren yepyeni bir projeyi daha kısa bir süre önce hayata geçirdi. Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yer alan Turkcell Diyalog Müzesi'nde Zorlu Holding'in gerçekleştirdiği sergide; görme engelli insanlara, kendi hayatlarından kesitler taşıyan hatıralarını, üç boyutlu modelleme ve yazıcı teknolojisiyle kabartılan eserler üzerinden hissetme, o anı tekrar yaşama imkanı sunuluyor. Zorlu Holding'in birkaç ay önce gerçekleşen yöneticiler toplantısındaki bir workshop ile hayat bulan sergi, görme engellilerin dünyasını teknolojinin de katkısı ile yeniden anlama ve deneyimleme fırsatı sunuyor.



Sergi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Bu sergide yöneticilerimizin modelleyerek görme engellerinin anılarına 3 boyutlu yazıcılar sayesinde hayat verdikler eserleri görebilirsiniz. Fakat görmenin de ötesinde bir şeyler istiyorsunuz görme engelli arkadaşlarımızın bu fotoğraflara dokunduklarında hissettiklerini dinlemelisiniz. Biz sadece bir fotoğraf görürken onlar bunun çok ötesine giderek bize çok daha derin ve anlamlı bir hikayenin varlığını hissettiriyorlar. Aslında bu bize onların değil bizim önümüzde bariyerler olduğunu ve görmenin ötesine geçemediğimizi gösteriyor. Bence bu, hepimizin bir kez durup düşünmesi gereken en can alıcı nokta" dedi.



Turkcell Diyalog Müzesi Kurucu Ortağı Hakan Elbir; "Turkcell Diyalog Müzesi olarak engellilerin topluma katılımının ne kadar önemli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Bununla beraber engelli kişilerin nasıl algılandığı ve insanların kendileri hakkında neler konuştuğu da ele aldığımız konu başlıkları arasında yer alıyor. Görmenin Ötesinde sergisini de bu amaca hizmet edecek bir proje olarak ele aldık. Sergi süresince ziyaretçilerin de görme engelli bir yakınına sürpriz yapmasına olanak verdik. Görme engelli bir yakını/arkadaşının fotoğrafını bizlere ulaştırması halinde 3 boyutlu baskısını hediye ediyoruz"dedi.



Görme yetisini 2011 yılında tavukkarası hastalığından dolayı kaybeden Turkcell Diyalog Müzesi Rehberi Özden Çetin de uzun yıllar bir elektrik firmasında insan kaynakları müdürü olarak çalışmış. Çetin'in üç boyutlu fotoğraflarla ilgili deneyimi ise oldukça yürek burkan türden. Kendisine uzatılan fotoğrafa dokunan Çetin, bir an durduktan sonra "Evet. Bu fotoğraf, kızımın doğduğu gün çekildi. O zamanlar görme yetisine sahiptim" diyor. Kızının doğduğu gün hissettiği duygular hemen dile geliyor: "Onu ilk gördüğümde ne kadar küçük diye düşünmüştüm. Çok garip bir duyguydu ve derin bir mutluluktu aynı zamanda. Şimdi büyüdü, 18 yaşında oldu. Kızıma olan sevgim de kızım gibi günden güne büyüdü ve kocaman oldu."



"Hatırlamamam mümkün mü?"



Doğuştan görme engelli olan Geylani Akçay; profesyonel olarak tiyatro ile ilgileniyor ve eşi ile de bir oyun sergilemek için gittiği Ankara'da karşılaşmış. Hatta bir süre önce dünyada bir ilki gerçekleştirerek Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde karanlıkta kıyılan bir nikah ile dünya evine girmiş. Akçay'ın deneyimlediği üç boyutlu fotoğraf ise oldukça anlamlı ve değerli. Fotoğrafa dokunduğunda oldukça keyiflenen Akçay duygularını şöyle dile getiriyor: "İstanbul Üniversitesi Atçılık bölümünden öğrenciler birgün Karanlıkta Diyalog'a gelip benim rehberliğimde müzeyi gezmişlerdi. Okudukları bölümü öğrenince atların ilgimi çektiğini ve onlara dokunmak istediğimi bildirmiştim. Bu durum onları fazlasıyla etkilemiş olacak ki bana sürpriz yapmak istemişler. Bir gün beni alıp at çiftliğine götürdüler. Orada atlara dokunarak onları hissetmiştim. Bu sürpriz beni çok duygulandırmıştı. Bu fotoğrafa dokunduğumda o anılarım yeniden canlandı."



2006'dan bu yana görme yetisini kademeli olarak kaybeden Engin Grantepe ise çok pozitif ve enerjik olması sayesinde yeni hayatına adapte olmakta hiç zorluk çekmemiş. Yaklaşık 12 yıl boyunca çalıştığı demir-çelik sektöründe gözlerinden ötürü emekli olan Grantepe, bu projede yer alan birçok arkadaşı gibi Karanlıkta Diyalog sergisinde rehberlik yapıyor. Grantepe'nin deneyimlenmek için önüne gelen fotoğraf onun için gerçek anlamda ilk olan bir ana ait. Grantepe fotoğrafı alıp elini üzerinde gezdirdiğinde heyecanı da bir o kadar artıyor. Grantepe duygularını şöyle anlatıyor: "Evet Bu anı hatırlıyorum. Burada Uludağ'dayız. Hayatımda ilk defa kayak yapmayı denemiştim. Ara ara düşüp canımız yansa da inanılmaz eğlenceli ve bol kahkahalı bir gündü. Çok değer verdiğim hocamın da desteği sayesinde artık az da olsa kayak yapabiliyorum. Kendisine teşekkürlerimi sunarım." - İSTANBUL