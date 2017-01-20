Zorlu Holding Çalışanlarından Enerji Verimliliğine Destek

Zorlu Holding çalışanları, "Enerji Verimliliği Haftası" için düzenlenen etkinlikte kurulan, özel deneyim alanındaki bisikletlerle pedal çevirerek sıfır karbon salımı ile enerji üretti.



Zorlu Holdingten yapılan açıklamaya göre, topluma ve çevreye duyduğu sorumluluk çerçevesinde faaliyetlerine devam eden şirket, 1981'den bu yana her yıl kutlanan "Enerji Verimliliği Haftası" için düzenlediği farkındalık etkinliğinde çalışanlarını bir araya getirdi.



Enerji verimliliği etkinliğine katılan ve 2 gün boyunca Zorlu Holdingde kurulu pedal aktivitesi alanında enerji tasarrufuna yönelik ilginç bir deneyimin parçası olan 252 holding çalışanı, hızla tükenen kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla farkındalık ortaya koymayı hedefledi.



"Kendi Enerjini Kendin Üret" temalı bisiklet aktivitesinde 25'er kalori harcayarak 40 wattlık bir ampülü yakacak şekilde elektrik üretimi sağlayan her bir çalışan, böylece enerji üretiminin çevresel etkisine ve önemine de dikkat çekti.