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Zorlu Enerji, Pakistan'da Enerji Anlaşması İmzaladı
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Zorlu Enerji, Pakistan'da Enerji Anlaşması İmzaladı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Pakistan'ın Pencap Eyaletiyle 100 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santral projesi için anlaşma imzaladı.

Zorlu Enerji, Pakistan'da Enerji Anlaşması İmzaladı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Pakistan'ın Pencap Eyaletiyle 100 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santral projesi için anlaşma imzaladı.

Pencap Eyaleti'nden yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin gelecek 6 ay içerisinde Bahawalpur bölgesindeki Quaid-e-Azam Güneş Parkı'nda güneş enerjisi santrali kuracağı bildirildi. Projeyle bölge halkına düşük maliyetli elektrik sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın bir başlangıç olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ı son ziyaretinde enerji alanında iş birliği teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk hükümetine bu iş birliği için teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding Üst Yöneticisi Ömer Yüngül de projeyi teslim tarihinden önce yetiştirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Halen Pencap'ta çalışan birçok Türk şirketi var. Pakistan bizim ikinci evimiz." değerlendirmesinde bulundu.

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