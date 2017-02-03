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Zorlu Enerji, Osmangazi Elektrik'i Devraldı
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KAP Açıklamaları

Zorlu Enerji, Osmangazi Elektrik'i Devraldı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının tamamını 360 milyon dolara devraldı.

Zorlu Enerji, Osmangazi Elektrik'i Devraldı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının tamamını 360 milyon dolara devraldı.

Zorlu Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yüzde 100 bağlı ortağı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, 2 Şubat'ta hisse alım sözleşmesine ilişkin kapanış protokolünü imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu protokolle, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının tamamının 360 milyon dolar nakden ödenerek devralındığı duyuruldu.

Taraflar arasında imzalanan kapanış protokolüyle söz konusu payların Zorlu Osmangazi'ye devrine ilişkin tüm işlemler tamamlandı.

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