Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Sermayesi Artırıldı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, yüzde yüz bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 260 milyon liradan 560 milyon liraya çıkarıldığı bildirildi.



Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun Zeki Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplandığı belirtildi.



Açıklamada şirketin gündeminde bulunan sermaye konusunun müzakere edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 260 milyon liradan tamamı ortaklara borçlar hesabında kayıtlı alacağından karşılanmak suretiyle 560 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmesine, toplam 300 milyon lira karşılığı yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmak suretiyle, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'den olan alacağımızın 300 milyon lira tutarındaki kısmı ile mahsup işleminin yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."