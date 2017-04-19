Zorlu Doğal Elektrik'in Sermayesi Artırıldı
Zorlu Doğal Elektrik'in ödenmiş sermayesi 300 milyon TL artırılarak 560 milyon liraya çıkarıldı.
Zorlu Doğal Elektrik'in ödenmiş sermayesi 300 milyon TL artırılarak 560 milyon liraya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Moody's: Referandum sonucu siyasi belirsizliği arttırıyor
-
Mehmet Şimşek'ten IMF'nin Türkiye tahminlerine eleştiri
-
Foto muhabiri kamerasını bırakıp ağlamaya başladı: Geç kaldım
-
Referandum günü paylaşılan bu fotoğraf için validen açıklama!
-
Sinemada hüsrana uğrayan Mahsun, düğünlere düştü