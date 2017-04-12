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Zorlu Doğal Elektrik'in Sermayesi Artırıldı
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Zorlu Doğal Elektrik'in Sermayesi Artırıldı

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin ödenmiş sermayesi 300 milyon lira artışlar 560 milyon TL'ye çıkarıldı.

Zorlu Doğal Elektrik'in Sermayesi Artırıldı

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin ödenmiş sermayesi 300 milyon lira artışlar 560 milyon TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com

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