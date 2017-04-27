Zorla Evlendirilmek İstenen Genç Kız, İntihara Kalkıştı

ÇORUM'da ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini öne süren 22 yaşındaki G.A. i8 katlı bir mağazanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin çabası sonucu ikna edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.



Gazi Caddesi'ndeki bir mağazanın çatısına çıkan G.A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri çatıya çıkıp, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini iddia eden genç kızı eyleminden vazgeçiryeme çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında hava yatağı açtı. Polisler, yaklaşık yarım saat sonra telefonla konuşma yapan genç kızı, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çatı kenarından uzaklaştırdı. Eyleminden vazgeçirilen G.A., Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



İntihar girişimi nedeniyle caddedeki trafikte aksamalar yaşanırken, kaldırımda toplanan yaklaşık 300 kişiden bazıları da cep telefonuyla intihar girişimini görünütlemeye çalıştı.



- Çorum