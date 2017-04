- Zoran Barisic: "Zor maç olacak"



KARABÜK - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Cuma günü deplasmanda karşılacakları Gaziantepspor maçının kendileri için zor bir maç olacağını dile getirerek, "Zor bir maç olacak. Bunun bilincinde olup iyi hazırlanıyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idman ile sürdürdü. Isınma ve pas ağırlıklı çalışma yapan kırmızı-mavili ekipte sakatlığı bulunan Kerim Zengin takımdan ayrı düz koşu yaptı. İdman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Teknik Direktör Zoran Barisic, Gaziantepspor'un ligin alt sırasında olmasına rağmen şu an çok iyi durumda olduklarını belirterek, "Son maçlarda gayet iyi gidişatları var. Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunun bilincinde olup iyi hazırlanıyoruz. Bu maçın zorluğunun bilincinde olup iyi bir hazırlık yapıyoruz. Puanlar alıp biran önce kendimizi garanti altına almak istiyoruz.Bu hazırlıkların sonucunda deplasmandan talihsizliğimizi de kırıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyun içinde değişiklikler yapabiliyoruz"

Takımda kart cezalısı olan Papp'ın kadroda yer almayacağını ve birkaç değişiklik yapacaklarını da ifade eden Barisic, "Performansımız giderek daha iyiye gidiyor. Maçlara baktığımız zaman topla daha çok oynayan, daha çok isabetli şut atan takımız. Ancak son haftalarda gol atamamamız bence oyuncuların kafasında küçük bir sorun teşkil ediyor. Bir gol atsak oyuncuların rahatlıkla beraber daha iyi yerlerde olacağını umut ediyorum. Bir gol atsak her şey rayına oturacak diye tahmin ediyorum. Bir sistemimiz var ve bu biraz esnek bir sistem. Oyuna başlıyoruz ve oyun içinde bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Bana göre sistemden ziyade bizim ne kadar ofansif oynadığımız. Ofansif oynadığımızda iyi mi kötü mü oynuyoruz? Defansif alanda yetenekli miyiz? Ne kadar gol yiyoruz veya yemiyoruz? Bunlar bana göre sistemden daha önemli ve öne geçen şeyler" açıklamasında bulundu.

"Karabükspor için çalışıyoruz"

Gelecek sezon için planlamalarının olup, olmadığı yönünde sorulan bir soruya ise Barisic, "Öncelikle çok iyi bir soru ama cevap vermesi de çok zor bir soru. Önümüzdeki sezon ile ilgili planlamalarımız var. Şu an ligin bitimine 6 hafta var ama kafamızda az da olsa planlamalar başladı. Sezon devam ediyor işimiz daha bitmedi. Karabükspor için çalışıyoruz ve ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Kulübün başarılı olmasını biz de istiyoruz. Ne kadar başarılı olursak yolumuza o kadar emin adımlarla devam ederiz. Sağımıza solumuza bakmıyoruz, önümüze doğru ilerliyoruz" şeklinde cevap verdi.