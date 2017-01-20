Yeğenini evlendirmek isteyen çılgın bir hala ve her oyundan habersiz damat adayı Burhan'ın hikayesini anlatan "Zoraki Damat", seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



"7'den 70 e herkesin severek izleyeceği bir romantik komedi Zoraki Damat 3 sezonu aşkın süredir seyircisinin beğenisini toplamaya devam ediyor! Yeğenini evlendirmek isteyen çılgın bir hala ve tüm olanlardan habersiz damat adayı Burhan'ın başından geçen eğlenceli olaylara kahkahalarla tanık olacaksınız. Evlilik korkusunun usta bir kalemle mizaha alındığı eser Sam Bobrick'in usta kaleminden tiyatro sahnesine taşınıyor. Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncularının sahnelediği "Zoraki Damat" en beğenilen aile komedileri arasında yerini aldı."



Yönetmen: Somer Karvan



Yapım: Panda Fikir Sanat



Oyuncular: Ümit Yesin, Hülya Şen, Somer Karvan, Şebnem Zorlu, Yeliz Tozan, Abdullah Aksoy



Yazar: Sam Bobrick