Zor Şartlara Rağmen Hayata Gülerek Bakıyorlar

Yıllardır ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle evlerinden göç eden Suriyeli çocuklar, yaşamlarını zor da olsa sürdürmeye çalışıyor. Kendi imkanları ile kırsal alanlarda çamur içinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli çocuklar, her şeye rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.



Türkiye'nin yoğun çabasıyla kuşatma altındaki Halep'ten çıkartılan siviller, zorlu hayat şartları altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kış şartlarının yoğunluğunu hissettirmesi ile birlikte yaşam koşulları daha da zorlaşan Suriyeliler, kendi topraklarında göçebe gibi yaşıyor. İdlip kırsalında çamur içinde kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli vatandaşlar, geleceğe umutla bakamasa da yaşadıkları anın tadını çıkarmaya çalışıyor.



Çadır aralarında çamur içindeki alanlarda oyun oynayan Suriyeli çocukların en büyük eğlencesi de ellerinden bırakmadıkları misketleri oluyor. Çocuklardan kimisi misketle oynarken, mikseti olmayanlar ise onun yerine taşlarla aynı oyunu oynuyor. Sefalet içinde bir yaşam sürdüren çocuklar, her şeye rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.



Soğuktan çok etkilendiklerini belirten çocuklar, "Havalar çok soğuk, kar ve yağmur yağıyor. Özellikle geceleri donuyoruz. Sobamız yok. Isınabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.



Suriyeli vatandaşlar için bölgede yardımlar yapan İHH, Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yeni çadır alanlarının kurulması için yoğun çaba sarf ediyor. Kızılay, AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Kemmune'de kurulan çadırların kısa sürede bitirilip Suriyeli vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. - İDLİB