Zor Koşullar İçin "Yaşam Keki"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletme sahibi Adnan Akar, iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu her türlü hava koşuluna dayanıklı, doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip yiyecek ürettiklerini bildirdi.



Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde hizmet veren, bünyesinde doktor, kimyager ve kimya mühendisleri bulunan bir firma, besleyici özelliğe sahip bir gıda ürünü geliştirdi. Yiyeceğin her türlü hava koşuluna dayanıklı, tamamen doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.



Dr Ekmek işletmesi sahibi Adnan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl Ar-Ge çalışması yürüttüklerini ifade ederek, geliştirdikleri un bulunmayan üründe Türkiye'de yetişen 20'nin üzerinde meyve, kuru yemiş, yağlı tohum ve benzeri malzemenin kullanıldığını söyledi. Akar, "Her türlü hava koşuluna dayanıklı, doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip 'yaşam keki' ürettik" dedi.



"Yaşam keki"nde alerjiye sebep olabilecek bütün faktörlerin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Akar, üründe koruyucu, katkı maddesi, aroma, renklendirici, tatlandırıcı gibi kimyasalların da kullanılmadığına dikkati çekti.



Ürünün tamamen doğal olduğuna işaret eden Akar, "Ürünü koruyabilmek için limon ve portakalın suyu ile kabuğu kullanıldı. Tarçın, kırmızı pancar, zerdeçal ve zencefil kullanıldı. Bunlar doğal koruyucu maddelerdir. Özel pişirme ve ambalajlama teknikleri sayesinde koruma faktörleri daha da artırıldı. 12-18 aya kadar bu ürünü koruyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Projeyi birçok kamu kuruluşu ve insani yardım teşkilatıyla da paylaştıklarını söyleyen Akar, gelen talepler üzerine bazı kurumlara brifing verdiklerini kaydetti. Kuveyt, Irak ve bazı Avrupa ülkelerinden de ürüne talep olduğunu dile getiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Böyle milli bir çalışmaya ülke içerisinden de destek gelirse çok önemli bir katma değer üreteceğimizi düşünüyoruz. Dünyada rasyon gıda paketi söz konusu ve bunlar çok büyük ve teferruatlı. Biz bunları ortadan kaldırdık ve çok büyük teknik özellikleri ilave ettik. Geliştirdiğimiz gıda paketi, kendi emsallerinin dörtte biri kadar yer kaplama özelliğine sahip. Bir helikopterden atıldığında veya üzerinden bir araç geçse dahi deforme olmuyor. Yangına dayanıklı, suda batmama özelliğine sahip, toprağa gömülse birkaç sene sonra çıkartıp yiyebilirsiniz."



Akar, eczanelerde satışı başlayan ürünü, "okul keki", "medikal kek", "naturel kek", "askeri proje" ve hacılar için "Mekke keki" olarak farklı konseptlerde pazarladıklarını da sözlerine ekledi.





İşletmede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ünal Vural da kekin içindeki lif oranının yüksek olması dolayısıyla insanlara sağlığını koruması için önemli bir güç kazandırdığını anlattı.



Vural, "Kekin içinde zerdeçal, zencefil, çörek otu, karanfil, tarçın ve harnup gibi gıdalar bulunmaktadır." dedi.