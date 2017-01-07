Zor Duygulara Farkındalıkla Yaklaşmak:



Mindfulness Anlayışıyla Olumsuzlukları Dönüştürmek!



Herkes, kimi zaman olumsuzluklar yaşıyor.



Zorluklar bizlere, öfke, üzüntü, içe atma, can acıması veya diğer olumsuz duyguları veriyorlar. Biz de olumsuzluk şemsiyesi altında bize verilenleri kabul ediyoruz. Bu şemsiyenin dışında, "sıcak" veya "yakıcı" olduğunu sandığımız güneşli bir dünya var. Bu güneş bizleri yaşadıklarımızı, anlamak, hissetmek ve onları "ben" olarak görmenin yollarını arama yolculuğuna götüren bir dünyanın güneşi. Hepimizin eşitlik içinde kendimizde olanı farkındalıkla görebildiği kristal berraklığında olan bir dünyadayız ve bu dünyanın yürüyüş yollarında adıma atmaya başlıyoruz.



Mindfulness yani bilinçli farkındalık kavramı hayatlarımızı her yönden çok olumlu bir biçimde bütünlüyor. Bir koçluk tekniği olarak ya da tek başına özel bir çalışma alanı olarak da bizlere yaptığı bu büyük katkıları çalışmak üzere buluşuyoruz. Dikkatimizi özenle ve en gözlemci halimizle kendimize vermeyi öğrenip, olanları farkındalıkla paylaşmayla tanışıyoruz. Yargısız kalma ve şimdiyi anlama rehberlerinin en büyük yöntemlerinden biri olarak, Mindfulness ile zor duygularımızın bize nasıl bir liderlik yapabildiğini görüyor olacağız.



Aktif olarak zor duyguları anlamakla hayatımızı büyütüyoruz.



Bu etkinlikle,



Zor duygu nedir? Nasıl etkiler uyandırıyor?



İçimizdeki zor duyguları nasıl karşılıyoruz?



… gibi birçok sorulara verilebilecek cevapları araştırıyoruz ve hayatımızdaki örneklerini içimizde ve çalışma grubumuzda dönüştürüyor olacağız.



Çalışma Yöneticisi: Esin Batal.



http://esinbatal.com.tr/hakkimda/



Çalışmamız sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacaktır.



Katılım bedeli bilgisi ve kayıt için:



Mail: esin@esinbatal.com.tr



M: 0.530.386 44 74