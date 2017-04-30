Zooloji ve Doğa Müzesine Yoğun İlgi

KEREM KOCALAR - Hem nesli tükenen hem de halen doğada bulunan vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi, açılışının ardından bir haftada 135 bin kişi tarafından ziyaret edildi.



23 Nisan'da ziyarete açılan müze, kent ve bölge halkının yanı sıra öğrencilerden de ilgi gördü. Özellikle üniversitelerin zooloji ve biyoloji bölümlerinden öğrencilerin merakını cezbeden müzede, kitaplardan okunulan hayvanlar, adeta vücut buluyor.



Müzede MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti yer alıyor.



Vahşi doğadan enstantanelerin canlandırılmasıyla gerçeği aratmayan müzede ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan doğal yaşam alanlarında yeniden canlandırılarak sergileniyor. Su altı dünyasından 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği de bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde bulunuyor.



Üniversitelilere "laboratuvar olan" müze



Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin alanında Türkiye'de açılan ilk müze olduğunu söyledi. 550 türden 700 hayvanın bulunduğu müzede tıpkı doğadaki gibi bazı hayvanların uçarken, bazılarının avlanırken bazılarının da yem olurken sergilendiğini anlatan Özsöyler, 23 Nisan'da açılan müzenin bir haftada 135 bin civarında ziyaretçi ağırladığını vurguladı.



Müzenin gördüğü yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:



"Bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğu çevre illerden gelmekte. Ayrıca bizi sevindiren bir diğer ziyaretçi de üniversite öğrencileri oldu. Üniversitelerin zooloji ve biyoloji bölümlerinde eğitim gören öğrenciler de müzemizi merak edip ziyaret ettiler. Özellikle biyoloji öğrencilerinin yoğun ilgisini çekiyoruz. Burası üniversite öğrencilerimiz için aslında bir eğitim mekanı oldu. Öğrencilerimiz kitaplardan öğrendikleri hayvanları aslına uygun şekilde görme imkanları da oluyor. Bir anlamda müzemiz, öğrencilerimiz için laboratuvar haline dönüştü."



Özsöyler, İstanbul'daki bazı üniversitelerin biyoloji bölümünde okuyan öğrencilerin kendilerine ulaşarak, müze hakkında bilgi aldığını ve incelemelerde bulunmak üzere randevulaştıklarını, gelecek günlerde düzenlenecek turlarla öğrencileri ağırlayacaklarını kaydetti.