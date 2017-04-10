Zongulduk Beşiktaş Şehidi Emniyet Müdürü Mezarı Başında Anıldı

Beşiktaş şehidi emniyet müdürü mezarı başında anıldı



İSTANBUL Dolmabahçe'de geçen 10 Aralık'taki bombalı terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü 43 yaşındaki Vefa Karakurdu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük ve polis memurları, Kemer Mezarlığı'nda önce 1993'de şehit olan komiser Halis Çınar'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'na geçen polisler, Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürüyken şehit olan Vefa Karakurdu'nun mezarını ziyaret etti. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Karakurdu'nun mezarına Beşiktaş atkısı bırakıldı. 71 yaşındaki baba Erdal Karakurdu, oğlunun mezarı başında göz yaşlarına hakim olamadı. Kendiside emekli emniyet müdürü olan baba Erdal Karakurdu, oğlunu ve kendisini yalnız bırakmayan polis teşkilatına teşekkür etti.