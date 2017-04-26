Zonguldak Yunusların Silahla Vurulmasına Çifte Soruşturma

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde yunusların silahla vurulmasıyla ilgili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.



Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Filyos bölgesinde kuş fotoğrafı çekerken silah sesi üzerine gittiği sahilde silahla vurulan 6 ölü yunus ile onları vurduğu ileri sürülen balıkçıların fotoğrafını çekti. Sözen'in fotoğrafları teslim ettiği Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, olayın basına yansıması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaycuma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sahilde inceleme ve araştırma yaptı.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Sezgin Örmeci, soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:



"Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olarak bizi daha çok kara avcılığı kanunu ilgilendiriyor, su ürünleriyle ilgili işlem yapılabiliyor ancak tutanaklarımızı konusu gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Ama dilekçe geldiği için başlattığımız soruşturma devam ediyor. Görüntüleri elimizde bulunan vatandaşlar bulunarak ifadelerine başvurulacak. Kişinin kimliğini bulabilecek şekilde elimizde net görüntüler var. Duyarlı vatandaşlarımızın da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunun sonucunda da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle istişare ederek gerekli bilgi ve belgeleri teslim edeceğiz."



Soruşturma sonunda yunusları vurdukları tespit edilen kişilere, 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' in avlanması yasak tür olan 16'ncı maddesine göre 1155'er lira idari para cezası uygulanacağı ve av malzemelerine el konulacağı bildirildi.