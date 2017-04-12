Zonguldak Yolcu Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü



ZONGULDAK'ta karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü. Kaza, saat 20.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ilıksu Mevkii'nde meydana geldi. Zonguldak'tan İstanbul'a giden Serkan Ş.'nin kullandığı 16 SEL 77 plakalı yolcu otobüsüne, karşı şeride geçen 41 yaşındaki Aydın Altunkaya yönetimindeki 34 FN 2635 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Altunkaya, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.