Zonguldak Yaşlı Kadına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Gözyaşlarını Tutamadı

Yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarını tutamadı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Baran Batmaz, yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Hatice Kutlu'ya çarptıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra gözyaşları içerisinde kaza yerine gelen sürücüyü polis sakinleştirdi.



Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 54 PH 587 plakalı motosiklet sürücüsü Baran Batmaz, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kutlu'ya daha sonra da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Korkuya kapılan Batmaz, olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan Hatice Kutlu'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada annesini kanlar içinde gören Serdar Kutlu ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Özel hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise bir arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Gözyaşları içinde kalan Baran Batmaz'ı polis sakinleştirmeye çalıştı. Batmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Batmaz'ın ehliyetsiz olduğu ve motosikleti yeni aldığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.