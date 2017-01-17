Zonguldak Valisi Kaban'dan İnceleme

Zonguldak Valisi Ali Kaban Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atölyelerinde incelemede bulundu.



Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer eşliğinde atölyeleri gezen Kaban öğrencilerin yaptığı eserleri inceledi.



Yakın zamanda Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsüne, 1995 yılında yaklaşık 10 bin Bosnalının hayatını kaybettiği Srebrenitsa kentinde yaşanan katliamda hayatını kaybedenler anısına yapılacak olan Srebrenitsa Anıtı projesini de inceleyen Kaban'a, Ali Asgar Çakmakçı tasarladığı anıt hakkında detaylı bilgiler verdi.



Kaban, burada yaptığı açıklamada, Bülent Ecevit Üniversitesinin her alanda olduğu gibi sanat alanında da kenti en iyi şekilde temsil ettiğini ve kente olumlu katkılar sunduğunu söyledi.



Kaban, "Üniversitemize yapılan eğitim, bilimsel ve akademik çalışmaların yanında kültür ve sanat çalışmaları da şehrimiz için oldukça önemli. Güzel Sanatlar Fakültemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarımız çok başarılı eserler ortaya çıkarıyor. Bu hem üniversitemiz hem de şehrimiz için gurur ve mutluluk verici." diye konuştu.