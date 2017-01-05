Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Protokol İmzalandı

Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası verilen hükümlülerin gönüllü olmak koşuluyla kamuda ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı.



Zonguldak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokol ile denetim altındaki hükümlülerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılması protokolü imza altına alındı. Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası verilen hükümlülerin gönüllü olmak koşuluyla kamuda ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı.



Protokol hakkında bilgi veren Zonguldak Valisi Ali Kaban, "Denetimli serbestlik sistemi içerisinde önemli bir infaz yöntemi olan ve uygulama kapsamında gün geçtikçe artan kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü; topluma verilen zararın kamu hizmetinde çalışarak geri ödemesi ve bu şekilde kamu düzeni sağlanmasını esas alan bir yükümlülüktür. Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü aynı zamanda kamuya, toplum içinde gerçekleşmiş olan suçun önlenmesi ve suçlunun ıslahı içinde sorumluluklar vermektedir. Pek çok faaliyetin gerçekleştiği bu infaz türünde, 2016 yılında Zonguldak genelinde bin 337 yükümlü, toplam 422 bin 716 saat çalışarak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamada büyük yararlar sağlamıştır. Zonguldak Valiliğimizle imzalanacak olan protokol kapsamında 2017 yılında da denetim altındaki yükümlülerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışmaları tesis edilecektir "dedi.



Konuşmaların ardından Vali Ali Kaban ile Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız tarafından protokol imzalandı. - ZONGULDAK