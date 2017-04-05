Zonguldak Uyuşturucudan Bayılan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Uyuşturucudan bayılan genç hastaneye kaldırıldı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra baygınlık geçiren 20 yaşındaki A.Ö., hastaneye kaldırıldı.



Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde baygınlık geçiren A.Ö.'yü görenler sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Polislerin müdahalesiyle kendisine gelen A.Ö.'ye daha sonra gelen sağlık ekipleri müdahale etti. A.Ö., yarı baygın halde ambulansa götürülerek Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen A.Ö., 10 gün önce de aynı nedenle sokakta baygınlık geçirmiş, düşüp yaralanınca hastaneye kaldırılmış, tedavisinden sonra taburu edilmişti.