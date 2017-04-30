Zonguldak Ukrayna Dan Gelen Tırda Anti Tank Füze Parçaları Ele Geçirildi

Zonguldak Ukrayna dan gelen tırda anti tank füze parçaları ele geçirildi(Tür: Yurt)

Zonguldak Ukrayna dan gelen tırda anti tank füze parçaları ele geçirildi

(Tür: Yurt)

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