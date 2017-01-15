Zonguldak Uçurum Kenarında Duran Otomobilin Sürücüsünü Afad Kurtardı

Zonguldak'ta uçurum kenarında duran otomobilin alkollü sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 67 AR 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçurum kenarında son anda durdu. Sol tarafı boşlukta duran otomobilin sürücüsü Mustafa K., aracın aşağıya düşme ihtimaline karşı AFAD ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkartıldı. Akollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Otomobil ise AFAD tarafından güvenli yere alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.