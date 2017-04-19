Zonguldak Ttk'nın Konukevi Modern Sanatlar Müzesi'ne Dönüştürülecek

Ttk'nın konukevi Modern Sanatlar Müzesi'ne dönüştürülecek



ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından 1940 yılında yaptırılan konukevi, Modern Sanatlar Müzesi'ne dönüştürülecek.



Kenti ziyaret eden eski cumhurbaşkanları ve başbakanların konakladığı, birçok sinema filminin çekildiği konukevinin, modern sanatlar müzesine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Vali Ali Kaban, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile birlikte 77 yıl önce hizmete giren Yayla Mahallesi'ndeki TTK'ya ait konukevinde incelemelerde bulundu.



Vali Ali Kaban, 1869 yapımı bir piyano, gümüş şamdanlar, antika mobilyalar, kristal ve porselen cam eşyaların sergilendiği bir bölümü de olan konukevinin Türkiye'ye mal olmuş bir yer olduğunu söyledi. Tarihte önemli bir yer olarak gördükleri konukevinin müzeye dönüştürülmesi kararı aldıklarını açıklayan Vali Kaban, şöyle konuştu:



"Tarihi itibariyle baktığımızda cumhurbaşkanlarımızdan, başbakan ve bakanlarımıza kadar birçok yabancı devlet başkanı ailesiyle birlikte burada ağırlanmış. İçinde bulunduğumuz 'A tipi' aynı zamanda 'perili köşk'te denilen bu konak aslında bir tarih barındırıyor. Bu kadar önemli insanı ağırlamış Zonguldak'ın şaşalı günlerini hatırlatan, filmlere ev sahipliği yapmış bir yapıyı artık sanatla buluşturmanın vaktidir. Mevcut haliyle koruyup daha çok bizim kömür geçmişimizin sergilendiği, TTK'nın şaşalı geçmişini yeni nesillere ve Türk insanına sunulduğu yere dönüştürme hususunda kanaat oluşturdu. Önümüzdeki günlerde Özel idare ile TTK arasında yapılacak protokolle buranın TTK'nın bir anlamda geçmişini de içine alan, insanımıza da paylaşıldığı bir yer olarak değerlendireceğiz."