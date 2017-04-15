Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Zonguldak'ta bir şahsın uyuşturucu maddeden hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Aşkın B., 4 gün önce Mithatpaşa Mahallesi'nde metruk bir binada ölü bulundu. Gencin uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddiası üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aşkın B. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları, birbirlerine uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.B., Y.K., O.A.., E.K. ve V.A., Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Şüphelilerden M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.K., O.A., E.K. ve V.A. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK