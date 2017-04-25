Zonguldak'taki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı Şendoğan P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre dün Uzunmehmet Caddesinde belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada Şendoğan P., Ozan Varol ve Levent Aydın'ı silahla yaralamış ve olayın ardından gözaltına alınmıştı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şendoğan P., bu gün öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.