Zonguldak'taki Silahlı Kavganın Zanlısı Tutuklandı

Zonguldak'ta iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uzunmehmet Caddesinde belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada Şendoğan P., Ozan Varol ve Levent Aydın'ı silahla yaralamış ve olayın ardından gözaltına alınmıştı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şendoğan P., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK