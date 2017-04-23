Zonguldak'taki Midibüs Kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, karşı yönden gelen hafif ticari kamyonetin sürücüsü sevk edildiği adliyece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kdz. Ereğli ilçesinde cenaze dönüşü yolcuları taşıyan Erdem A. idaresindeki midibüs, Yalnızçam köyü mevkisinde iddialara göre karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan yolculardan 10'u yaşamını yitirdi, 18'i ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan hafif ticari kamyonetin sürücüsü Ali K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan Ali K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Midibüs sürücüsü Erdem A.'nın da tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK