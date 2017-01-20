Zonguldak'taki Fetö Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sözde darbe bildirisini okuduğu iddiasıyla gözaltına alınan biri yüzbaşı iki kişi adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Yüzbaşı M.C.Ö. ile Deniz Astsubay G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.



Bu arada adliyeye sevk edilen şüphelilerin, birliklerinde sözde darbe bildirisini askerlere okudukları öğrenildi.