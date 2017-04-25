Zonguldak'taki Fetö/pdy Soruşturmasında 5 Tutuklama

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zonguldak merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmenden 7'si Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. KOM ekiplerince FETÖ'nün haberleşme programı olan "Bylock"u kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 3'ü kadın 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zonguldak merkezli Osmaniye, Niğde, Isparta, Kayseri ve Ankara'da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK