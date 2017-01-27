Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.N.Ş, C.M, A.M, A.E ve E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'taki Fetö/pdy Operasyonu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi tutuklandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi tutuklandı.