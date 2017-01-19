Zonguldak'taki Fetö Davası

Zonguldak'ta FETÖ davasında ifade veren tutuklu sanık Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, darbenin başarılı olması halinde sıkıyönetim direktifine uymadığı için yine sanık olacağını söyledi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında 3. Jandarma Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Kurmay Albay Kamil Günler ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün sanık olarak yargılandığı duruşma sanıklar ve bir kısım tanıkların dinlenmesinin ardından tamamlandı.



15 Temmuz başarısız darbe girişiminde adının sıkıyönetim listesinde yer aldığını hatırlatan Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, "Sıkıyönetim komutanları listesinde verilen görev bana uygun değildi. Ben 25 yıl bilfiil orada görev yaptım. Karadeniz Bölge Komutanlığı yapacağım bir görev değildir. Bu görev bana aynı zamanda yükselme imkanı sağlayan bir görev bile değil zira ben kurmay bir subay değilim. Gelen emirlerin ast birliklere yayılıp yayılmadığına ilişkin bilgim yoktur. Zaten komutanımız işlem yapılmayacağı yönünde emir vermişti. Sıkıyönetim emrine uymayanlar hakkında işlem yapılacağı denilmişti. Ben bu direktifleri yerine getirmedim. Eğer darbe başarılı olsaydı ben FETÖ'cü mahkemelerin önünde sanık olarak yine de yer alacaktım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Kaymakam tanık olarak dinlendi



15 Temmuz 2016 gecesi Tuğamiral Hasan Doğan'ın daveti üzerine garnizona gittiğini anlatan Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, "15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle ilgili Ereğli'de hiçbir olay olmamıştır. Ancak Hasan Doğan'ın daveti üzerine garnizon komutanlığına gittim. Kendisi bana sivil bir araç gönderdi. İçeri girdik. Bana kısa bir süre sonra elinde kağıtlar olan bazı belgeleri göstermeye çalışıyordu. Kafamızı karıştırdı, kim imzalıyor diye soruyordu. Bir süre sonra belediye başkanı geldi. Gelen bir telefon üzerine ayrıldım. Biz oradan emniyete gittik. Sabaha kadar emniyette bekledik. Kendisi ile telefon görüşmemiz oldu. Hasan Doğan bana, 'Bütün askerleri yerlerinde tutuyorum hatta nöbetçilerin dışarıdan görülmesini engelleyecek şekilde ayarladım. Buna (darbeye) karşıyım' dedi. Bende 'İyi yapıyorsunuz zaten sizden beklenen budur' dedim" şeklinde konuştu.



"Enterne edilebileceğim düşüncesine kapılmadım"



15 Temmuz 2016 gecesi düğün dönüşü Tuğamiral Hasan Doğan'ın kendisini davet ettiğini anlatan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da tanık olarak duruşmada ifade verdi. Uysal, "O gece düğünden dönüyordum. Tersaneler bölgesinde komutanımızdan telefon geldi. Kahve içmeye çağırdığını ve Kaymakamın da geleceğini söyledi. Garnizona girdik. İçeri girdiğinde kaymakam bey vardı. Komutanımız 03.00 sıralarında darbe düşünüldüğünü evrakın altında başka bir isim altında yayınlandığını bize söyledi. Önce Kaymakam ayrıldı. Arkasından ben ayrıldım. Makamında görüşürken ve ayrılırken de enterne edilebileceğim düşüncesine kapılmadım" dedi.



Davanın yarın ki ikinci duruşmasında 34 tanık ifade verecek. - ZONGULDAK